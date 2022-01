De Luca jr: “Serve un nome condiviso ma anche un patto di legislatura” (Di sabato 22 gennaio 2022) anche per Piero De Luca, deputato del Pd, è la prima volta che si appresta a votare il Presidente della Repubblica. “Un Presidente della Repubblica di alto profilo istituzionale eletto con un ampio consenso”. Il vicepresidente dei Dem alla Camera dei Deputati lo dice chiaramente: “Abbiamo bisogno di una figura di unità e coesione nazionale ed allo stesso tempo è necessario siglare un nuovo patto di legislatura per dare stabilità al Paese in una fase storica ancora molto delicata da un punto di vista sanitario, economico e sociale” Il successore di Sergio Mattarella sarà eletto lunedì dal Parlamento riunito in seduta comune. La marcia di avvicinamento alle votazioni dei 1.009 “grandi elettori” è ormai alle battute finali. “Lo spirito unitario del PD sulla relazione del segretario Letta è molto importante. Condividiamo ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 22 gennaio 2022)per Piero De, deputato del Pd, è la prima volta che si appresta a votare il Presidente della Repubblica. “Un Presidente della Repubblica di alto profilo istituzionale eletto con un ampio consenso”. Il vicepresidente dei Dem alla Camera dei Deputati lo dice chiaramente: “Abbiamo bisogno di una figura di unità e coesione nazionale ed allo stesso tempo è necessario siglare un nuovodiper dare stabilità al Paese in una fase storica ancora molto delicata da un punto di vista sanitario, economico e sociale” Il successore di Sergio Mattarella sarà eletto lunedì dal Parlamento riunito in seduta comune. La marcia di avvicinamento alle votazioni dei 1.009 “grandi elettori” è ormai alle battute finali. “Lo spirito unitario del PD sulla relazione del segretario Letta è molto importante. Condividiamo ...

