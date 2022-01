Covid, Mirabelli (ex Consulta): "green pass Ue o italiano? Prevale diritto comunitario" (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Il prossimo primo febbraio il green pass italiano durerà sei mesi dall'ultima vaccinazione o booster; sempre dal prossimo primo febbraio il certificato verde europeo varrà nove mesi per quanto riguarda il primo ciclo di vaccinazione, mentre per quanto riguarda il booster non è previsto al momento un termine. "Questo è un disallineamento che da un punto di vista formale crea problemi pratici e rischia di ledere l'economia del Paese, oltre ad aprire ad una vasta serie di contenziosi con il cittadino. Se ciò dovesse verificarsi Prevale il diritto comunitario". Ad intervenire con l'Adnkronos è il presidente emerito della Corte costituzionale, Cesare Mirabelli, che rimarca: "nella sostanza questa discrepanza non è un arbitrio. La differenza fra ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Il prossimo primo febbraio ildurerà sei mesi dall'ultima vaccinazione o booster; sempre dal prossimo primo febbraio il certificato verde europeo varrà nove mesi per quanto riguarda il primo ciclo di vaccinazione, mentre per quanto riguarda il booster non è previsto al momento un termine. "Questo è un disallineamento che da un punto di vista formale crea problemi pratici e rischia di ledere l'economia del Paese, oltre ad aprire ad una vasta serie di contenziosi con il cittadino. Se ciò dovesse verificarsiil". Ad intervenire con l'Adnkronos è il presidente emerito della Corte costituzionale, Cesare, che rimarca: "nella sostanza questa discrepanza non è un arbitrio. La differenza fra ...

