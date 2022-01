CoD Warzone: come trovare gli elfi e ucciderli (Di sabato 22 gennaio 2022) In questa nuova guida andremo a scoprire come poter trovare gli elfi in Call of Duty Warzone, come ucciderli e quali sono le ricompense ottenibili Le feste sono uno dei periodi preferiti dai giocatori per dedicarsi a un sacco di ore di gaming indisturbato, complici i numerosi giorni di vacanza e le ferie messe da parte nel corso dell’anno. Tuttavia, nonostante questi momenti siano estremamente cruciali per gli studi videoludici, poiché i loro giochi tornano ad essere popolati dall’utenza, non è raro dimenticarsi che anch’essi in realtà avrebbero diritto a un po’ di riposo. Questo è stato un aspetto che ha alzato un gran polverone nella community di Battlefield 2042, e il team di sviluppo a DICE si è trovato coperto di lamentele inerenti l’aggiunta dell’evento natalizio e la mancanza ... Leggi su tuttotek (Di sabato 22 gennaio 2022) In questa nuova guida andremo a scoprirepotergliin Call of Dutye quali sono le ricompense ottenibili Le feste sono uno dei periodi preferiti dai giocatori per dedicarsi a un sacco di ore di gaming indisturbato, complici i numerosi giorni di vacanza e le ferie messe da parte nel corso dell’anno. Tuttavia, nonostante questi momenti siano estremamente cruciali per gli studi videoludici, poiché i loro giochi tornano ad essere popolati dall’utenza, non è raro dimenticarsi che anch’essi in realtà avrebbero diritto a un po’ di riposo. Questo è stato un aspetto che ha alzato un gran polverone nella community di Battlefield 2042, e il team di sviluppo a DICE si è trovato coperto di lamentele inerenti l’aggiunta dell’evento natalizio e la mancanza ...

