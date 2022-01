Calcio: Juric 'Sassuolo big,problemi economici,dura chiedere rinforzi' (Di sabato 22 gennaio 2022) "Se si farà qualcosa nel mercato bene, altrimenti avanti così", dice il tecnico granata TORINO - "Il Sassuolo è una grande squadra che gioca da tanto tempo nello stesso modo, hanno un attacco da ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) "Se si farà qualcosa nel mercato bene, altrimenti avanti così", dice il tecnico granata TORINO - "Ilè una grande squadra che gioca da tanto tempo nello stesso modo, hanno un attacco da ...

Advertising

llIIoca : RT @Gazzetta_it: Juric: “Il Sassuolo ha qualità superiore. Noi in crescita, ma non mettiamo pressione” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Juric: 'Europa? Non mettiamo pressioni a questa squadra' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Juric: 'Europa? Non mettiamo pressioni a questa squadra' - sportli26181512 : Juric: 'Il Sassuolo ha qualità superiore. Noi siamo in crescita, ma niente pressioni': Juric: 'Il Sassuolo ha quali… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TORINO - Juric: 'Europa? Non mettiamo pressioni a questa squadra' -