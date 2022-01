"Borotalco" compie 40 anni: le curiosità e le battute del classico di Carlo Verdone (Di sabato 22 gennaio 2022) Il 22 gennaio del 1982 arrivava nei cinema italiani ' Borotalco ', film di e con Carlo Verdone. Pochi avrebbero immaginato che sarebbe diventato un successo clamoroso tale da farlo diventare un cult ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 22 gennaio 2022) Il 22 gennaio del 1982 arrivava nei cinema italiani '', film di e con. Pochi avrebbero immaginato che sarebbe diventato un successo clamoroso tale da farlo diventare un cult ...

Advertising

MyHeadIsAJungl1 : BOROTALCO, compie 40 anni... Lucio Dalla - Cara / nonmiromperemai - radioromait : Cinema, compie 40 anni il film “Borotalco”: così la carriera di Carlo Verdone svoltò - lorenzo10469500 : Borotalco compie 40 anni. Carlo Verdone a Leggo: «Sono esploso con quel film. Eredi? Nessuno come me» -… - TweetNotizie : Borotalco compie 40 anni. Carlo Verdone a Leggo: «Sono esploso con quel film. Eredi? Nessuno come me» - Globe1078 : Borotalco compie 40 anni. Carlo Verdone a Leggo: «Sono esploso con quel film. Eredi? Nessuno come me» -