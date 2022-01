Bologna | Pg Musti | Emilia Romagna è un distretto di mafia

(Di sabato 22 gennaio 2022) "Ildell'è - a buon titolo - undi, in quanto la Direzione distrettuale antiistruisce 'maxi indagini' e si celebrano cosiddetti maxi processi per la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Musti

askanews

Lo ha detto il procuratore generale di, Lucia, nel suo intervento alla cerimonia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, evidenziando che in regione si è diffuso un "metodo nuovo ...Il Pm diLuciachiese condanne comprese tra i sette e i tre anni per cinque imputati , per una presunta associazione per delinquere che, secondo l'accusa, avrebbe speculato sul problema ...Il presidente della Corte: "Stessa vicenda, logico pensare di riunire i tronconi". Sos dei magistrati: "Organici ridotti all’osso". Oggi il via all’Anno giudiziario ...BOLOGNA, 21 GEN - "E' il momento più buio, sotto il profilo numerico", dice la procuratrice generale facente funzioni Lucia Musti. "Questo distretto, nonostante l'Emilia-Romagna sia uno dei polmoni ec ...