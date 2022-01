Biathlon | staffetta maschile Anterselva 2022 domani in tv | programma | orari e diretta streaming

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il, glie latv delladi, valida per la settima tappa della Coppa del Mondo 2021/di. Siamo arrivati all’ultima gara di questo appuntamento italiano dopo l’inseguimento e ladei giorni scorsi. Atleti al via a partire dalle ore 12.15. Latv sarà disponibile sui canali di Eurosport e insu Eurosport Player e Discovery+.OLIMPIADI PECHINOSportFace.

La start list dellafemminile della tappa di Coppa del Mondo di2021/2022 di Anterselva , in Italia. Dopo le prove in chiaroscuro delle azzurre nell'individuale del venerdì, è tempo della prova di ...... 1+3 0+2; 13°; azzurri terzi) e, in quarta frazione, a concludere la, Nicolà Bétemps (... CdMÈ di nuovo il quarto poligono a penalizzare la prestazione di Didier Bionaz, questo ...Il programma, gli orari e la diretta tv della staffetta maschile di Anterselva, valida per la settima tappa della Coppa del Mondo 2021/2022 di biathlon.Prosegue la Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon. Si disputerà domani sulle nevi di Anterselva (Italia) la staffetta femminile (inizio alle ore 15.00), prova molto importante in vista delle Olimpiadi ...