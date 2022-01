Berlusconi ritira la candidatura “Ora Draghi…” | Quirinale | dal vertice di centrodestra un' indicazione pesantissima

(Di sabato 22 gennaio 2022) Silviohato laper il. Il passo indietro era ormai scontato ed è stato confermato dal diretto interessato nel corso deldel, che pare essere stato piuttosto rapido: d'altronde era già tutto chiaro, con il Cavaliere che era rimasto ad Arcore dopo aver preso atto di non avere i numeri necessari per essere eletto presidente della Repubblica. Il leader di Forza Italia vuole comunque contare nella partita. “Faremo una proposta condivisa con il, in grado di avere il massimo consenso possibile”, ha assicurato, che ha poi voluto mandare un messaggio molto importante sulla corsa per il: “Mario Draghi resti premier”. E quindi l'attuale inquilino di ...

Silvio Berlusconi si ritira dalla corsa per il Quirinale. Lo ha comunicato Licia Ronzulli agli alleati di centrodestra collegati via Zoom. "Faremo una proposta condivisa col centrodestra in grado di avere il massimo consenso possibile".