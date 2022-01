Alessandro Baricco | il post dall' ospedale | Ho la leucemia

(Di sabato 22 gennaio 2022) Lo scrittore e saggistaBarricco ha reso noto sui social di essere malato dimielomonocitica cronica di doversi sottoporre ad un trapianto di midollo. Ilè accompagno da una foto in cui si vede un computer e...

ilpost : Alessandro Baricco ha annunciato di avere una leucemia - Agenzia_Ansa : L'annuncio choc di Alessandro Baricco: 'Ho la leucemia mielomonocitica cronica'. Lo scrittore sui social ha aggiunt… - repubblica : Alessandro Baricco pubblica sui social foto dall'ospedale: 'Ho un tumore, devo curarmi' - i_ponzo : #tg1 In bocca al lupo Alessandro Baricco. - telodogratis : Alessandro Baricco dall’ospedale: “Ho la leucemia, farò il trapianto” -

ha la leucemia. A dare l'annuncio sui social è stato lo stesso scrittore. "C'è una notizia da dare e questa volta la devo proprio dare io, personalmente. Non è un granché, vi ...è malato : su Facebook lo scrittore ha annunciato di avere la leucemia . "Ehm, c'è una notizia da dare e questa volta la devo proprio dare io, personalmente. Non è un granché, vi ...Lo scrittore Alessandro Baricco annuncia sui social che "cinque mesi fa mi hanno diagnosticato una leucemia mielomonocitica cronica".ROMA. "Ehm, c'è una notizia da dare e questa volta la devo proprio dare io, personalmente. Non è un granché, vi avverto. Quel che è successo è che cinque mesi fa mi hanno diagnosticato una leucemia mi ...