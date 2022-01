AEW | Quasi conclusa l’esperienza di Lio Rush | il contratto non sarà rinnovato

(Di sabato 22 gennaio 2022) Aveva debuttato a Double Or Nothing, poi si era ritirato, quindi era ritornato con la gimmick del businessman che voleva aiutare Dante Martin. In tutto questo tempo però la sua presenza non ha scaldato i fan. Ecco perché è stato lo stesso wrestler sui social a comunicare che il suonon verràe chefree agent a partire dal 14 febbraio. Il tweet di LioI’m a free agent. pic.twitter.com/aZwy8F8O6O— Lio(@IamLio) January 22, 2022

