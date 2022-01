Verona-Bologna | Kalinic | “Conta la vittoria Futuro? Non so ancora nulla”

(Di sabato 22 gennaio 2022) “Non ho giocato due mesi per l’infortunio, aver segnato è importante. Ma sono contento per la prestazione della squadra, ora dobbiamo guardare avanti con la testa alla prossima partita. Giochiamo sempre con la voglia di vincere a mille, a prescindere dall’avversaria. Il merito è di tutta la squadra, tutti attaccano e tutti difendono.? Non soniente, vediamo“. Queste le dichiarazioni di Nikola, autore del goldel 2-1 delsulnell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. SportFace.

Advertising

sportface2016 : +++#Bologna: #DeSilvestri positivo al #COVID19 a poche ore dal match con il #Verona+++ #SerieA - DiMarzio : #SerieA | I possibili undici del @HellasVeronaFC e del @BfcOfficialPage - Luxgraph : Verona-Bologna 2-1: Tudor di rimonta, ora sogna e punta la Juve - 24Trends_Italia : 1. Vlahovic - 100mille+ 2. Meat Loaf - 100mille+ 3. Verona-Bologna - 100mille+ 4. Probabili formazioni - 100mille+… - Dan_Giaco : @MirkoBfc @BolognaSpazio Mi viene il dubbio d'aver visto una partita registrata di qualche anno fa.. perché io ho v… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Bologna

Commenta per primo Hellas2 - 1 Marcatori: 14' p.t. Orsolini, 38' p.t. Caprari, 40' s.t. Kalinic Assist: 14' Soriano, 38' p.t. Lazovic, 40' s.t. Lasagna(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Casale, Gunter, ...22.42 Anticipo Serie A, H.2 - 1 Successo in rimonta per gli scaligeri. Non in serata Simeone, che manca un'ottima occasione subito in avvio e si fa ipnotizzare due volte da Skorupski a tu per tu nei primi ...Hellas Verona - Bologna 2-1 nel primo degli anticipi del 23° turno. Al termine di una gara piacevole, condotta costantemente all'attacco nel secondo tempo, l'Hellas Verona ottiene una meritata ...Finisce 2-1 al Bentegodi, rossoblu in vantaggio al 14' con Orsolini, gli scaligeri pareggiano al 38' con Caprari, di Kalinic il gol decisivo all'85'.