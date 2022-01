**Quirinale: tema voto positivi in cabina regia, incertezza su dl o circolare** (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - La decisione non è stata ancora presa, ma lo sarà a breve. Il tema dei grandi elettori positivi è stato affrontato anche in cabina di regia col premier Mario Draghi, probabilmente sarà argomento di discussione anche in Cdm. "Non è ancora deciso se ci sarà un decreto o una circolare" del ministero competente, Salute o Interni le opzioni, riferiscono fonti di governo all'Adnkronos. Il nodo verrà sciolto a breve. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - La decisione non è stata ancora presa, ma lo sarà a breve. Ildei grandi elettoriè stato affrontato anche indicol premier Mario Draghi, probabilmente sarà argomento di discussione anche in Cdm. "Non è ancora deciso se ci sarà un decreto o una circolare" del ministero competente, Salute o Interni le opzioni, riferiscono fonti di governo all'Adnkronos. Il nodo verrà sciolto a breve.

Advertising

TV7Benevento : **Quirinale: tema voto positivi in cabina regia, incertezza su dl o circolare**... - EdoardoBazzano : A mio giudizio, tra i molti articoli apparsi in questo periodo sul tema del #Quirinale, il più esaustivo è a firma… - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | Il 'lodo Fico': per l'elezione del capo dello Stato verrà allestito un seggio 'drive in' per i grand… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'SPECIALE QUIRINALE | Il 'lodo Fico': per l'elezione del capo dello Stato verrà allestito un seggio 'd… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | Il 'lodo Fico': per l'elezione del capo dello Stato verrà allestito un segg… -