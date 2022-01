Portici | sgominata banda delle usuraie | tassi di interesse fino al 75% Arrestate 4 donne

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Smantellata una fitta rete di prestiti usurari a. Sono quattro gli arresti eseguiti, all’alba, dai Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, su disposizione del Tribunale di Napoli. Gli indagati sono gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

All'alba i carabinieri hanno arrestato 4 donne accusate di usura ed estorsione: "prestavano" soldi per gli affitti di casa con tasso del 75%