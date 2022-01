Pedro Almodovar ” Donne sull’orlo di una crisi di nervi” diventa una serie tv con Gina Rodriguez (Di venerdì 21 gennaio 2022) Da uno dei film simbolo di Pedro Almodovar, “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” sarà tratta una serie tv: l’Hollywood Reporter ha annunciato l’acquisto dei diritti della pellicola del cineasta spagnolo da parte di Apple Tv. Pedro Almodovar “Donne sull’orlo Di Una crisi Di nervi”, la protagonista della serie tv tratta dal cult movie sarà Gina Rodriguez Nel cast ci sarà anche la star di “Jane The Virgin”, Gina Rodriguez nei panni della doppiatrice e protagonista Pepa, ruolo nel film affidato a Carmen Maura. La sceneggiatura sarà di Noelle Valdivia, che sarà anche la showrunner ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Da uno dei film simbolo di, “di unadi” sarà tratta unatv: l’Hollywood Reporter ha annunciato l’acquisto dei diritti della pellicola del cineasta spagnolo da parte di Apple Tv.Di UnaDi”, la protagonista dellatv tratta dal cult movie saràNel cast ci sarà anche la star di “Jane The Virgin”,nei panni della doppiatrice e protagonista Pepa, ruolo nel film affidato a Carmen Maura. La sceneggiatura sarà di Noelle Valdivia, che sarà anche la showrunner ...

