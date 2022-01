Parma-Frosinone 0-1: Cicirelli gela Buffon. Gli ex Palermo Iachini e Vazquez vanno KO (Di venerdì 21 gennaio 2022) In Serie B Il Parma degli ex Palermo Iachini, Vazquez e Rispoli esce sconfitto al "Tardini" contro il Frosinone. Decisivo il gol di Cicirelli a Buffon Leggi su mediagol (Di venerdì 21 gennaio 2022) In Serie B Ildegli exe Rispoli esce sconfitto al "Tardini" contro il. Decisivo il gol di

Advertising

sportli26181512 : Frosinone ancora super in trasferta: Cicerelli entra e stende il Parma: Frosinone ancora super in trasferta: Cicere… - Lodamarco1 : RT @RaiSport: ? #SerieB #Frosinone corsaro a #Parma Il gol partita al 27' della ripresa di #Cicerelli appena entrato ?? - Gazzetta_it : Frosinone ancora super in trasferta: Cicerelli entra e stende il Parma #SerieB - zazoomblog : LIVE – Parma-Frosinone 0-1 Serie B 2021-2022 (DIRETTA) - #Parma-Frosinone #Serie #2021-2022 - gabrygabr : RT @robydeluca91: Tre punti pesanti e terza vittoria di fila per un #Frosinone sempre più lanciato. A #Parma decide un gran gol di #Cicerel… -