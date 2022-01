Ostia | lite tra amici per la pensione finisce con un accoltellamento

(Di venerdì 21 gennaio 2022)– L’zia tra un pensionato, 65enne e un 50enne è finita nel peggiore dei modi… con unstamattina poco dopo le 10 e 30 in via delle Baleniere ad. Gli investigatori della Polizia, X Distretto Lido, intervenuti tempestivamente, dai primi accertamenti hanno scoperto che il 65enne aveva affidato all’altro la sua, d’accordo che trasferisse all’estero quei soldi. Sempre secondo le indagini degli inquirenti, sembra però che il progetto non sia andato a buon fine e oggi il proprietario del denaro ha scoperto che questi soldi erano ancora in mano all’amico. Una scoperta che sembrerebbe aver fatto andare in escandescenza il pensionato che stamattina è uscito di casa con un coltello in mano in cerca dell’amico e una volta raggiunto, in via delle Baleniere, lo ha ...

