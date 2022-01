Nathaly Caldonazzo e la clamorosa gaffe sull’ex | è bufera sul web Cosa ha detto? – VIDEO

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Non c’è niente da fare, i concorrenti di quest’anno del Grande Fratello Vip non ne vogliono proprio sapere di comportarsi bene. Ieri è scoppiato l’ennesimo scandalo a causa di unadi, l’ex di Massimo Troisi. I coinquilini della sesta edizione del GFVip hanno fatto parlare di sé già dalla prima puntata e dopo mesi di reality si è perso il conto dellee degli scandali scoppiati all’interno della casa più spiata d’Italia. LEGGI ANCHE => “Come fai..? Hai chiesto?”: Dayane Mello rivela l’esito del televoto del GFVip? L’occhio più critico del pubblico è stato fino ad ora puntato su Katia Ricciarelli, a tal punto che sono stati in molti i telespettatori a chiederne a gran voce la squalifica dal gioco. Adesso a fare scandalo è stata...

_opinionista_ : Comunque Nathaly Caldonazzo può piacere o meno, ma l’unica cosa che mette d’accordo tutto il pubblico, credo di ave… - Lellaland7 : RT @ale_sarabi: ?? Sempre sia lodata Nathaly Caldonazzo ?? Best Malefica ever #gfvip - infoitcultura : GF Vip. Jessica Selassié sta male, Nathaly Caldonazzo la difende a spada tratta: 'Spero che la madre di - Mirellamayadado : RT @crudeliadevip: TUTTA LA MIA VICINANZA A NATHALY CALDONAZZO CHE É SEDUTA AL TAVOLO AD ASCOLTARE I DISCORSI DELIRANTI DI SOLEIL SU MIRIAN… - sofiastovani : Nathaly caldonazzo ha ragionassimo quando dice che la Marini vuole fare la prima donna è prendersi sempre l inquadr… -

Ultime Notizie dalla rete : Nathaly Caldonazzo

L'ultima a dover abbandonare la casa è stata Carmen Russo , condannata al televoto dalla 'nemica', ma questa sera chi è a rischio? E cosa dicono i sondaggi? Scopriamolo insieme! ...L'ex volto di non è la Rai ha confessato adi non capire il comportamento della modella venezuelana e di aver deciso di fare un passo indietro, evitando di darle consigli. Miriana ...Nella notte scorsa l'attrice ha detto una frase che non è sfuggita ai spettatori. I concorrenti hanno festeggiato il compleanno di Katia. Terminata la festa, prima di andare a letto Manila Nazzarro ha ...Tommaso Zorzi non condivide il comportamento di Soleil Sorge al GF Vip: in una diretta Instagram ha ammesso che qualora si fosse trovato nella Casa ...