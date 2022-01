Napoli su Alvarez: la strategia per anticipare la concorrenza (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Napoli cerca il sostituto di Lorenzo Insigne. Dopo l’ufficialità del passaggio dell’attuale capitano azzurro ai canadesi del Toronto, la dirigenza azzurra lavora per rimpiazzarlo adeguatamente. Tra i numerosi profili individuati, c’è quello di Julian Alvarez, attaccante del River Plate. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli starebbe seguendo con interesse il calciatore classe 2000 per provare a portarlo all’ombra del Vesuvio la prossima estate. FOTO: Imago – Calciomercato Napoli Alvarez Il gioellino sudamericano, autore di 24 reti la scorsa stagione, è seguito da moltissimi club europei. La strategia di Giuntoli e assistenti sarebbe quella di bloccare il giocatore già adesso per anticipare la ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilcerca il sostituto di Lorenzo Insigne. Dopo l’ufficialità del passaggio dell’attuale capitano azzurro ai canadesi del Toronto, la dirigenza azzurra lavora per rimpiazzarlo adeguatamente. Tra i numerosi profili individuati, c’è quello di Julian, attaccante del River Plate. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ilstarebbe seguendo con interesse il calciatore classe 2000 per provare a portarlo all’ombra del Vesuvio la prossima estate. FOTO: Imago – CalciomercatoIl gioellino sudamericano, autore di 24 reti la scorsa stagione, è seguito da moltissimi club europei. Ladi Giuntoli e assistenti sarebbe quella di bloccare il giocatore già adesso perla ...

Advertising

ParliamoDiNews : Napoli su Julian Alvarez, CorSport: potrebbe decidere di anticipare la concorrenza bloccandolo prima che sia troppo… - sscalcionapoli1 : CdS – Alvarez, il Napoli si muove in anticipo: ADL prova a bloccarlo subito? - ContropiedeA : Alvarez? Grandissimo presente e futuro senza limiti. Giocare nel River Plate non è facile e lui è decisivo in tutte… - MondoNapoli : CorrSport - Napoli, la strategia per arrivare a Julian Alvarez - - orlygalli : se viene Julian alvarez a napoli mi presento sotto casa di marco violi con una spranga -