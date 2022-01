Mi Fiderò di Marco Mengoni | testo | audio e video

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 21 gennaio 2022) E’ uscito oggi 21 gennaio 2022 il nuovo brano di“Mi”. MidiTra il fare e il direSo che c’è di mezzo un mareE ci puoi morire Ho tracciato un confineSono solo lineeE camminato mille stradePer non farmi scoprire In questo piccolo spazioIn una piazza così grandeLa mia vita mi sorprendeE mi riempie di domande E tu non hai risposteMa sorridi al momento giustoDa farmi incazzare e poi dal nienteRidere di gusto. Midelle tue labbra che parlanoChe sembrano mantra e non ascolto nemmenoMidelle tue mani la notteChe mi portano in posti che non conoscevo. Midel tuo coraggio più del mioQuando per paura l’ho nascosto pure a DioMi, ma ...