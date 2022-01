Metropolis 10 | Costa | Rivedremo divieto pensioni e quarantene Giusto vaccinare a scuola

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il sottosegretario alla Salute Andreacommenta sule norme più contestate dell'ultimo Dpcm: ildi ritirare la pensione per i non vaccinati e i tempi di isolamento degli alunni vaccinati e guariti. Con un auspicio sulla vaccinazione degli under 12: "L'ideale sarebbenelle scuole". In studio Gerardo Greco, Massimo Giannini e Alessandra Ziniti. GUARDA ANCHE -/10 - Nuovo Cinema Quirinale. Con Andrea, Michele Emiliano (l'integrale)

