Megan Fox e Machine Gun Kelly sono sul lago di Como (Di venerdì 21 gennaio 2022) Foto: @ Instagram/ Megan Fox Megan Fox e Machine Gun Kelly si stanno godendo un anticipo di luna di miele in Italia. La coppia è arrivata nel nostro paese durante lo scorso fine settimana per assistere alla sfilata di Dolce e Gabbana e ha approfittato della cosa per concedersi una breve fuga romantica sul lago di Como. Le foto che vedete allegate al post sono state condivise su Instagram proprio dalla protagonista di Transformers che ha commentato la gallery semplicemente con un "lago di Como". Durante la mini fuga i due piccioncini si sono concessi una gita in barca e una passeggiata per le vie di Brienno, dove hanno pranzato niente meno che nel ristorante di proprietà del sindaco. L'articolo proviene da City ...

