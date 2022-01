Magistrato robot: arriva la macchina in grado di riconoscere e valutare ben 8 crimini differenti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Negli anni, con l’avanzamento tecnologico, il campo delle AI (Intelligenze artificiali) e della robotica in generale sta diventando sempre più prolifico. Uno sviluppo in grado di portare un grande aiuto all’umanità sotto svariati punti di vista, che offre numerose strade percorribili e un enorme potenziale. Eppure, l’argomento robotica ed intelligenza artificiale, così come i suoi utilizzi e futuri sviluppi, creano numerosi dibattiti. Dubbi di un pericolo concreto, non più relegato al mondo della fantascienza, che solamente il tempo potrà confermare o cancellare. Scetticismo legato soprattutto ad un probabile abuso di tali tecnologie e ai limiti che possono presentare. A tal proposito, è interessante la notizia di un “Magistrato robot” che giunge dalla Cina. Il Magistrato ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 gennaio 2022) Negli anni, con l’avanzamento tecnologico, il campo delle AI (Intelligenze artificiali) e dellaica in generale sta diventando sempre più prolifico. Uno sviluppo indi portare un grande aiuto all’umanità sotto svariati punti di vista, che offre numerose strade percorribili e un enorme potenziale. Eppure, l’argomentoica ed intelligenza artificiale, così come i suoi utilizzi e futuri sviluppi, creano numerosi dibattiti. Dubbi di un pericolo concreto, non più relegato al mondo della fantascienza, che solamente il tempo potrà confermare o cancellare. Scetticismo legato soprattutto ad un probabile abuso di tali tecnologie e ai limiti che possono presentare. A tal proposito, è interessante la notizia di un “” che giunge dalla Cina. Il...

Advertising

DDanielacarla2 : RT @AngeloTofalo: ??#IntelligenzaArtificiale ed etica. E se fosse l'IA a dover giudicare i comportamenti umani? In Cina il primo magistrato-… - il_Ghisa : Intelligenza Artificiale: Arriva il Magistrato Robot - LucianoQuaranta : RT @AngeloTofalo: ??#IntelligenzaArtificiale ed etica. E se fosse l'IA a dover giudicare i comportamenti umani? In Cina il primo magistrato-… - Giuggio72684862 : RT @AngeloTofalo: ??#IntelligenzaArtificiale ed etica. E se fosse l'IA a dover giudicare i comportamenti umani? In Cina il primo magistrato-… - Salerno5Stelle : RT @AngeloTofalo: ??#IntelligenzaArtificiale ed etica. E se fosse l'IA a dover giudicare i comportamenti umani? In Cina il primo magistrato-… -