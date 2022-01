LIVE Berrettini-Alcaraz 6-2 7-6, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro recupera e conquista il 2° set al tie-break! (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Lungo il diritto a sventaglio di Alcaraz che sembra piuttosto nervoso. INIZIO TERZO SET 06.50 Dopo i due tie-break di Vienna, con uno a testa vinto, Matteo Berrettini conquista il secondo parziale della sfida contro Carlos Alcaraz per 7 punti a 3 nel tie-break decisivo. Set a due facce, con lo spagnolo che prima perde il break in avvio, poi rimonta e piazza il sorpasso nell’ottavo gioco ma soccombe sotto i colpi di un solido Berrettini. FINE SECONDO SET 7-3 SECONDO SET Berrettini!!!! l’azzurro conquista IL TIE-BREAK 6-3 Servizio e diritto a sventaglio dopo il rovescio dell’azzurro. 6-2 Serve&volley vincente dell’iberico. 6-1 5 CINQUE SET POINT ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Lungo il diritto a sventaglio diche sembra piuttosto nervoso. INIZIO TERZO SET 06.50 Dopo i due tie-break di Vienna, con uno a testa vinto, Matteoil secondo parziale della sfida contro Carlosper 7 punti a 3 nel tie-break decisivo. Set a due facce, con lo spagnolo che prima perde il break in avvio, poi rimonta e piazza il sorpasso nell’ottavo gioco ma soccombe sotto i colpi di un solido. FINE SECONDO SET 7-3 SECONDO SET!!!!IL TIE-BREAK 6-3 Servizio e diritto a sventaglio dopo il rovescio del. 6-2 Serve&volley vincente dell’iberico. 6-1 5 CINQUE SET POINT ...

