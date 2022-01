Juve da ricostruire, le sette fatiche di Max (Di venerdì 21 gennaio 2022) Allegri è l'unico punto fermo di un progetto che aspetta la svolta sul mercato: la sfida di domenica contro il Milan sarà fondamentale di PAOLO FRANCI Leggi su quotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Allegri è l'unico punto fermo di un progetto che aspetta la svolta sul mercato: la sfida di domenica contro il Milan sarà fondamentale di PAOLO FRANCI

Ghira81 : @SpudFNVPN No, non faccio parte del gruppo e sicuramente hai un quadro molto più chiaro del mio. A me sembra strano… - Dario_Ghiro : @aboutjklub Non lo so Luigi... Nella Juve di quest'anno avrebbe fatto 'poco' anche lui. Non credo avremmo vinto qua… - lukasJBL : @forumJuventus Secondo me c'è dietro l'idea di ricostruire un'ossatura tutta italiana, che spesso è stata la fortuna della Juve. - Bogazkoi43 : @_ThousandN Per ricostruire il centrocampo prendiamo un centrocampista che nessuna importante squadra europea ha ce… - TomsFin : Quest'uomo sarebbe stato l'unico col carisma per ricostruire la Juve dalle macerie post-Allegri I, post-Sarri, post… -

Dybala o non Dybala, la Juve è da ricostruire. E qualcosa va fatto subito Dybala o non Dybala, la Juve è comunque da ricostruire. Fa parte del gioco ed è arrivato il momento, come era stato prima dei cicli di Trapattoni, Lippi e Conte (i più vincenti con Allegri che però avrebbe il vantaggio di ...

Da Manchester a Muntari Milan-Juve, sfida senza tempo Domenica si gioca una classica che risale al 1901 e in Serie A è stata disputata 205 volte Scudetti contesi, rivalità sportive e alleanze societarie, cicli vincenti e polemiche di fuoco ...

