Il fatto che Perronne abbia parlato in parlamento in Lussemburgo non significa che le sue posizioni siano ufficiali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un video relativo a un episodio che si è verificato in Lussemburgo il 12 gennaio scorso si sta diffondendo a macchia d'olio in Italia, proprio in queste ore. Si tratta dell'intervento di otto minuti di Christian Perronne, uno dei nuovi punti di riferimento della narrazione no-vax a livello internazionale, presso la camera dei deputati del Lussemburgo. Durante questo intervento, ha parlato delle solite tesi sulle vaccinazioni: ha parlato di conflitto di interessi delle case farmaceutiche, di un presunto finanziamento da 3 miliardi di euro per i media affinché potessero dare una narrazione positiva delle vaccinazioni, di presunti numeri gonfiati sul coronavirus, della presunta correlazione tra le vaccinazioni e l'aumento di tumori e cose del genere. Insomma, nulla che non leggeremmo in qualsiasi pagina ...

