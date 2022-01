Green Pass, pioggia di controlli ad Anzio: identificate oltre 800 persone (Di venerdì 21 gennaio 2022) Continuano i controlli serrati nei riguardi delle normative anti-Covid. Nell’ultima settimana la Polizia di Stato ha identificato oltre 800 persone. Le verifiche amministrative sono state effettuate in 38 esercizi commerciali, su pullman, nelle stazione e altri luoghi più frequentanti. Sono stati multati un uomo e una donna in quanto trovati sprovvisti di Green Pass. Green Pass: i controlli dell’ultima settimana Continua la pioggia di controlli nei rispetti del corretto possesso della certificazione verde, necessaria per accedere in numerossissimi luoghi, come previsto dall’ultimo decreto. Oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine anche l’utilizzo di dispositivi per la protezione individuale. Nell’ultima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Continuano iserrati nei riguardi delle normative anti-Covid. Nell’ultima settimana la Polizia di Stato ha identificato800. Le verifiche amministrative sono state effettuate in 38 esercizi commerciali, su pullman, nelle stazione e altri luoghi più frequentanti. Sono stati multati un uomo e una donna in quanto trovati sprovvisti di: idell’ultima settimana Continua ladinei rispetti del corretto possesso della certificazione verde, necessaria per accedere in numerossissimi luoghi, come previsto dall’ultimo decreto. Oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine anche l’utilizzo di dispositivi per la protezione individuale. Nell’ultima ...

