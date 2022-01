Green pass: no per i negozi alimentari, sì per ritirare la pensione. Decreto TESTO Del presidente del Consiglio dei ministri (Di venerdì 21 gennaio 2022) Di seguito il comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato oggi il Dpcm (in corso di registrazione) che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green pass, ai sensi del Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti: alimentare e prima necessità; sanitario; veterinario; di giustizia; di sicurezza personale. Il TESTO del Decreto in formato pdf, di seguito: DPCM 20220121 L'articolo Green pass: no per i negozi alimentari, sì per ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 21 gennaio 2022) Di seguito il comunicato diffuso dalla presidenza deldei: Ildel, Mario Draghi, ha firmato oggi il Dpcm (in corso di registrazione) che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del, ai sensi del-legge 7 gennaio 2022, n. 1. La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti: alimentare e prima necessità; sanitario; veterinario; di giustizia; di sicurezza personale. Ildelin formato pdf, di seguito: DPCM 20220121 L'articolo: no per i, sì per ...

