Gf Vip: Delia Duran Vuole Conquistare Barù? Lui La Stronca! (Di venerdì 21 gennaio 2022) Delia Duran a distanza di alcuni giorni dal suo ingresso al Gf Vip, continua ad essere al centro dell’attenzione. In queste ultime ore la modella ha confessato a Barù di voler cercare un uomo proprio come lui. La risposta del nipote di Costantino è stata epica. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Delia in cerca di marito: nel mirino Barù Al Gf Vip, dopo l’ingresso di Delia Duran, le dinamiche sono cambiate. Soleil non ha preso bene l’ingresso della moglie di Alex Belli e non ha gradito nemmeno le attenzioni che Manila dedica alla nuova arrivata. C’è da dire che molti Vipponi della Casa non riescono comunque a capire le motivazioni che hanno spinto Delia a fare il suo ingresso al Gf Vip. Lei ha dichiarato di essere entrata per capire delle cose, ma ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 21 gennaio 2022)a distanza di alcuni giorni dal suo ingresso al Gf Vip, continua ad essere al centro dell’attenzione. In queste ultime ore la modella ha confessato adi voler cercare un uomo proprio come lui. La risposta del nipote di Costantino è stata epica. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda!in cerca di marito: nel mirinoAl Gf Vip, dopo l’ingresso di, le dinamiche sono cambiate. Soleil non ha preso bene l’ingresso della moglie di Alex Belli e non ha gradito nemmeno le attenzioni che Manila dedica alla nuova arrivata. C’è da dire che molti Vipponi della Casa non riescono comunque a capire le motivazioni che hanno spintoa fare il suo ingresso al Gf Vip. Lei ha dichiarato di essere entrata per capire delle cose, ma ...

Advertising

redazionerumors : Gf Vip, Delia Duran ha già dimenticato Alex Belli: “Sono al Gf per trovare un nuovo marito” #GFvip #delia #AlexBelli - MondoTV241 : Anticipazioni GF Vip, Alex Belli entra in Casa per parlare con Delia e Soleil, sorpresa per Manila #gfvip - infoitcultura : Gf Vip 6, nuovo programma per Delia Duran dopo il reality? L'indiscrezione - Donposticcia : La Sorge vede solo i suoi momenti di sconforto e non quelli della Duran! L'egocentrismo della Sorge è imbarazzante!… - infoitcultura : GF Vip, Delia Duran svela i dettagli di quello che è successo tra Alex e Soleil sotto le coperte -