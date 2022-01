Europa in rosso stretta tra Covid e inflazione. Milano scivola sotto quota 27mila (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Ftse Mib è arrivato a perdere anche il 2%, con il calo dei future di Wall Street. Realizzi sul petrolio dopo i nuovi record dal 2014. La ricerca di porti sicuri premia Treasury, oro e yen. Spread fermo a 140 punti Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Ftse Mib è arrivato a perdere anche il 2%, con il calo dei future di Wall Street. Realizzi sul petrolio dopo i nuovi record dal 2014. La ricerca di porti sicuri premia Treasury, oro e yen. Spread fermo a 140 punti

Advertising

SyncSunMoon : RT @baronemarco80: Il #Fvg da lunedì sarà #zonaarancione è la peggior regione italiana per contagi. La situazione è sfuggita di mano. Il si… - ACmcoppola : RT @Andrea_V_73: '#Europa in rosso stretta tra #Covid e inflazione, a #PiazzaAffari male #Stellantis' Cheo Condina e Paolo Paronetto @sol… - infoiteconomia : Borsa: a meta' seduta Europa in profondo rosso, a Milano (-1,5%) tiene solo Intesa - Il Sole 24 ORE - MaurilioVitto : RT @Andrea_V_73: '#Europa in rosso stretta tra #Covid e inflazione, a #PiazzaAffari male #Stellantis' Cheo Condina e Paolo Paronetto @sol… - torinotoday : #Piemonte #COVID19 #Covid_19 #COVID Piemonte e il resto d'Italia in rosso scuro nella mappa Ecdc -