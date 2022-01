Enrico Mentana torna a condurre il Tg delle 20: “Ho avuto il Covid. Grazie a Dio e alla scienza con le tre dosi è stata una cosa leggera” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Enrico Mentana ha avuto il Covid, è guarito, e giovedì 20 gennaio è tornato a condurre l’edizione delle 20 del TgLa7. Il direttore ha contratto il virus dopo tre dosi di vaccino, ma se non ha ne ha fatto menzione fino alla fine dell’isolamento è stato per rispetto verso coloro per i quali è stata un’esperienza dolorosa e “perché una malattia è sempre un fatto privato, ma soprattutto per rispetto a tutti quelli per i quali è stata un’esperienza più dolorosa”. Lo aveva anticipato qualche ora prima su Facebook e lo ha ripetuto ancora durante l’apertura del telegiornale: “Anch’io, come milioni di italiani, ho avuto il Covid – ha spiegato il giornalista -. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022)hail, è guarito, e giovedì 20 gennaio èto al’edizione20 del TgLa7. Il direttore ha contratto il virus dopo tredi vaccino, ma se non ha ne ha fatto menzione finofine dell’isolamento è stato per rispetto verso coloro per i quali èun’esperienza dolorosa e “perché una malattia è sempre un fatto privato, ma soprattutto per rispetto a tutti quelli per i quali èun’esperienza più dolorosa”. Lo aveva anticipato qualche ora prima su Facebook e lo ha ripetuto ancora durante l’apertura del telegiornale: “Anch’io, come milioni di italiani, hoil– ha spiegato il giornalista -. ...

