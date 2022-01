**Dl sostegni ter: Giorgetti, '390 mln per attività colpite, +30 mln per fondo discoteche'** (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo stanziato 390 milioni di euro per le attività colpite dalla pandemia, aumentando a 30 milioni il fondo per discoteche e sale da ballo. Un sostegno doveroso da parte del governo". Ad affermarlo in una nota è il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti dopo il via libera del Consiglio dei ministri al dl sostegni ter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo stanziato 390 milioni di euro per ledalla pandemia, aumentando a 30 milioni ilpere sale da ballo. Un sostegno doveroso da parte del governo". Ad affermarlo in una nota è il ministro dello Sviluppo economico Giancarlodopo il via libera del Consiglio dei ministri al dlter.

