Covid | Veneto | 19 117 positivi e 26 morti nelle ultime 24 ore

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Contagiin lieve calo oggi in: sono 19.117 contro i 21.833 di ieri. Il totale dei casisale a 975.213. E' quanto emerge dal bollettinoemesso stamane dalla Regionee ...

Il Nord Est registra il minor incremento dello stock di imprese (oltre novemila unita'), differenza tra 60 mila iscrizioni e 51 mila cessazioni;ed Emilia Romagna le regioni con i saldi piu' ...Contagiin lieve calo oggi in: sono 19.117 contro i 21.833 di ieri. Il totale dei casi positivi sale a 975.213. E' quanto emerge dal bollettinoemesso stamane dalla Regionee ...Secondo Movimprese, le attività imprenditoriali hanno fatto registrare 332.596 nuove iscrizioni (il 14% in più rispetto all'anno precedente). Il Mezzogiorno registra il maggior numero di iscrizioni. M ...Sono 19.117 i casi scoperti nelle ultime 24 ore, oltre 2.700 in meno rispetto a ieri. Resta alto il numero dei contagiati, che sfiora i 300mila casi. La zona più a rischio resta Verona. Si allenta la ...