Covid: Russia, 49.513 casi in 24 ore, record da inizio pandemia (Di venerdì 21 gennaio 2022) In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 49.513 nuovi casi di Covid - 19, il massimo dall'inizio della pandemia: lo riporta Novaya Gazeta citando i dati del centro operativo nazionale ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Innelle ultime 24 ore sono stati registrati 49.513 nuovidi- 19, il massimo dall'della: lo riporta Novaya Gazeta citando i dati del centro operativo nazionale ...

Advertising

zazoomblog : Covid: Russia 49.513 casi in 24 ore record da inizio pandemia - #Covid: #Russia #49.513 #record - MicaelaTacconi : RT @bordoni_russia: Un appello per la pace con la Russia: 'Dal terremoto di Messina, alla Tenda Rossa di Nobile, dal terremoto dell’Aquila… - lifestyleblogit : Covid oggi Russia, 49.513 contagi: bollettino record - - atlantide_Chris : RT @tempoweb: Lo #Sputnik d Putin ferma #Omicron: è l'unico #vaccino @lefrasidiosho per #iltempodioshø - PattyRossy70 : RT @tempoweb: Lo #Sputnik d Putin ferma #Omicron: è l'unico #vaccino @lefrasidiosho per #iltempodioshø -