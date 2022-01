Come fila monsieur Monfils (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le lacrime di dodici mesi fa, quando in conferenza stampa non era riuscito a trattenere tutta l'amarezza e frustrazione per la sua seconda uscita di scena all'esordio a Melbourne in un periodo di ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le lacrime di dodici mesi fa, quando in conferenza stampa non era riuscito a trattenere tutta l'amarezza e frustrazione per la sua seconda uscita di scena all'esordio a Melbourne in un periodo di ...

Advertising

lphaBlack : Fuori dal tabaccaio c’è la fila come al SERT - AleksL74 : @Ghiko6 Come sai che la barista dietro al mio ufficio alle tette grosse? E soprattutto che tutti i vigili e polizio… - enricoI00 : RT @willy_signori: A San Patrignano come alternativa alla punizione di stare incatenati nella stalla dei maiali c’era quella di guardare pe… - N3ssuno76 : @RMRenee78 In fila come i gatti....44...come gli anni???? - UbriacoACM : RT @willy_signori: A San Patrignano come alternativa alla punizione di stare incatenati nella stalla dei maiali c’era quella di guardare pe… -