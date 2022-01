Caserta: “Farias non è pronto per giocare, voglio una squadra cattiva” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Giorno di vigilia per il Benevento che domani alle ore 14 affronterà l’Alessandria in trasferta al Moccagatta. Fabio Caserta ha presentato il match in conferenza stampa affrontando i temi caldi delle ultime ore: Infortunati – “Improta sarà disponibile dopo la sosta, sugli altri faremo le giuste valutazioni nel corso della prossima settimana”. Moncini – “Si è sempre allenato bene anche quando non giocava. Si è sempre messo a disposizione, è normale che quando non hai i minuti nelle gambe puoi risentirne. C’è sempre stata la fiducia nei suoi confronti e sono contento di ciò che sta facendo”. Forte e Farias – “Farias non è pronto per giocare, non l’ho convocato perché gli manca sia l’allenamento che il ritmo partita. Ho preferito farlo allenare in città e non ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Giorno di vigilia per il Benevento che domani alle ore 14 affronterà l’Alessandria in trasferta al Moccagatta. Fabioha presentato il match in conferenza stampa affrontando i temi caldi delle ultime ore: Infortunati – “Improta sarà disponibile dopo la sosta, sugli altri faremo le giuste valutazioni nel corso della prossima settimana”. Moncini – “Si è sempre allenato bene anche quando non giocava. Si è sempre messo a disposizione, è normale che quando non hai i minuti nelle gambe puoi risentirne. C’è sempre stata la fiducia nei suoi confronti e sono contento di ciò che sta facendo”. Forte e– “non èper, non l’ho convocato perché gli manca sia l’allenamento che il ritmo partita. Ho preferito farlo allenare in città e non ...

