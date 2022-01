Calciomercato Juventus | furto ad una big | che colpo basso!

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Laprepara ilgrosso a centrocampo; la società bianconera, infatti, vuole un titolare di una diretta concorrente. Sostituito all’intervallo del match di coppa Italia contro il Lecce, Veretout non sta attraversando il miglior momento della sua carriera giallorossa. Per il francese possibile un futuro alla. Getty ImagesLa, per rinforzare il centrocampo, vuole mettere le mani su Veretout; il giocatore, in forza alla Roma, non sta attraversando il miglior momento della sua carriera giallorossa e nella serata di coppa Italia, contro il Lecce, è stato sostituito a fine primo tempo dopo quarantacinque minuti non di alto livello, La situazione contrattuale sta sicuramente influendo sulle prestazioni del francese che potrebbe ritrovare la felicità nella Torino bianconera. Veretout, per il ...