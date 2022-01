Advertising

AleksL74 : #Lavrov (dopo i colloqui con #Blinken): 'La prossima settimana gli #USA daranno una risposta scritta alle proposte… - Lukyluke311 : RT @lettera_mosca: Ginevra, si è concluso dopo un'ora e mezza l'incontro tra il ministro degli Esteri russo Lavrov e il segretario di Stato… - periodicodaily : Blinken-Lavrov: nuovo incontro a Ginevra #Blinken #Lavrov #Ginevra @Billa42_ - Billa42_ : Blinken-Lavrov: nuovo incontro a Ginevra -

Ultime Notizie dalla rete : Blinken Lavrov

Il Segretario di Stato americanogonfia i muscoli prima dell'incontro con. Ieri dall'Ucraina dove si trovava, ha fatto sapere a Mosca che non consegnerà la risposta scritta sulle garanzie di sicurezza chieste dalla ...Sono iniziati i colloqui a Ginevra tra il ministro degli Esteri russo Serghieie il segretario di Stato Usa Antonysullo sfondo delle tensioni attorno all'Ucraina: lo riporta l'agenzia russa Ria Novosti. .La replica del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov: "Non ci attendiamo una svolta ai colloqui, ma delle risposte alle garanzie di sicurezza" chieste da Mosca" ...I raid della Coalizione a guida saudita in Yemen hanno centrato una prigione a Sadaa, nel nord del Paese, causando «diversi morti e feriti». Lo denunciano i ribelli Huthi e lo conferma il CICR.