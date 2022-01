Bill De Blasio torna nel Sannio | il Conservatorio “Nicola Sala” si prepara ad accoglierlo

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nei giorni scorsi, è stata avviata un’intesa tra il presidente del comitato per l’accoglienza, Arturo Mongillo, che di deè il cugino, e il presidente deldi Musica “” di Benevento, Antonio Verga. Nel cordiale incontro, sono state gettate le basi per l’organizzazione degli eventi in onore dide, di origine sannita e già sindaco di New York, che, nella prossima venuta in Italia, farà tappa nella città di Benevento e a Pietrelcina. Gli appuntamenti coinvolgeranno studenti e docenti dell’Istituto di Alta formazione Musicale sannita, con un cartellone particolarmente originale. Un programma che sarà incentrato sulle melodie alfonsiniane note in tutto il mondo, composte da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, che ...

"Il Conservatorio di Musica "Nicola Sala" - ha sottolineato in proposito il presidente Verga - con la partecipazione agli eventi in onore di Bill de Blasio, ...L'ex sindaco di New York, il sannita Bill De Blasio, tornerà nel Sannio per una visita a Benevento e a Pietrelcina. Come si ricorderà, il primo cittadino della Grande Mela, nell'ottobre del 2019 era s ...