Advertising

ItaliaTeam_it : BERRETTINI! ?? Che partita contro Carlos Alcaraz, Matteo batte lo spagnolo al quinto set e approda agli ottavi degl… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA AGLI OTTAVI Battuto in 5 set Alcaraz (6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6)… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, SINNER AL TERZO TURNO Battuto Johnson in tre set (6-2, 6-4, 6-3) #SkySport… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Australian Open: Giorgi cede alla numero 1, Barty - periodicodaily : Australian Open 2022: Berrettini Agli ottavi. E gli altri italiani? #AustralianOpen #berrettini @gconvertini97 -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Berrettini si batte come un leone e ha la meglio su Alcaraz. Vincendo questo match ha fatto suo l'ennesimo record tutto italiano. I bookmaker non avrebbero scommesso un solo centesimo su di lui. Ma ...Sta sempre più nascendo una stella del tennis mondiale. E questa stella brilla di azzurro e risponde a Jannik Sinner , il tennista italiano che ha vinto al primo turno aglicontro Johnson in tre set. Match finito a tarda notte, eppure in pochissimi avevano lasciato il campo. Insomma, lo spettacolo - Sinner non se lo vuole perdere nessuno . Sinner, il ...In occasione dell’Australian Open di tennis, Adidas ha creato un gigantesco campo da tennis galleggiante in plastica riciclata al largo della ...AUSTRALIAN OPEN - L'azzurro scenderà in campo non prima delle 7 per provare a eguagliare Berrettini, già qualificato per gli ottavi. Torna il favorito del torne ...