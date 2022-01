Australian Open 2022 | Ashleigh Barty domina Camila Giorgi e la sconfigge in due set

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Continua a camminare senza nessun tipo di difficoltà. La numero 1 del mondo, spinta dalla Rod Laver Arena, chiude in maniera fragorosa il torneo di, rifilandole un perentorio 6-2 6-3 in poco più di un’ora di gioco, a ulteriore conferma di una forma smagliante che la mette ulteriormente nel ruolo di favorita principale del torneo. Comincia male il match di, che nel suo primo turno di servizio commette, sul 30 pari, 2 doppi falli di fila che portanoa prendersi il break senza dover faticare. Dopo un paio di game non eccessivamente lottati, arrivano tre palle del controbreak tutte insieme, annullate però da una grande efficacia della numero 1 del mondo con la prima. Anche una quarta chance non può essere debitamente sfruttata. Con le palle nuove ...

Non riesce l'impresa a Camila Giorgi. La numero 1 italiana questa mattina affrontava al terzo turno la numero 1 al mondo Ashleigh Barty. Camila si è fermata in due set col netto punteggio di 6 - 2 6 - ...... astro nascente del tennis spagnolo, e si qualifica per gli ottavi di finale degli. Il punteggio finale in favore del romano, settima testa di serie del tabellone, è stato di 6 - 2 7 -...Il live e la diretta testuale del confronto tra Rafael Nadal e Karen Khachanov, valevole per il terzo turno degli Australian Open 2022. Aggiornamenti in tempo reale ...Quattro ore e tredici minuti di battaglia epica ed alla fine Matteo Berrettini è riuscito a staccare il biglietto per gli ottavi di finale degli Australian Open 2022. Una partita incredibile contro il ...