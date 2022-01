Ascolti tv 20 gennaio 2022 | Luca Argentero stravince su Roma-Lecce

(Di venerdì 21 gennaio 2022)tv: la fiction di Rai1 davanti alla Coppa Italia su Canale5 Secondo appuntamento con la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani su Rai1, che registra un calo fisiologico rispetto al debutto, ma che comunque porta a casa il 30,60% e 6,709 milioni di contatti, così suddivisi: 28,55% e 7,006 milioni con il primo episodio, 32,99% e 6,422 milioni con il secondo. Giovedì scorso, invece, la fiction conaveva fatto il 30,4% con 7 milioni. Seconda posizione per la partitadi Coppa Italia su Canale5 con il 10,85% e 2,651 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa Milan-Genoa aveva raccolto il 13,33% e 3,1 milioni. Chiude il podio il film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban che su Italia1 ha registrato il 6,55% di share media con 1,382 milioni di telespettatori. Sette ...

Advertising

wajtingforlouis : RT @DocNelleTueMani: ??#Ascolti TV?? Nella serata di ieri, giovedì 20 gennaio 2022, su @RaiUno la seconda puntata di #DOCNelleTueMani2 ha i… - zazoomblog : Ascolti tv giovedì 20 gennaio 2022: stravince “Doc Nelle tue mani” oltre il 30% di share e 6.7 milioni di spettator… - marixdmt00 : RT @DocNelleTueMani: ??#Ascolti TV?? Nella serata di ieri, giovedì 20 gennaio 2022, su @RaiUno la seconda puntata di #DOCNelleTueMani2 ha i… - LauraBini11 : RT @DocNelleTueMani: ??#Ascolti TV?? Nella serata di ieri, giovedì 20 gennaio 2022, su @RaiUno la seconda puntata di #DOCNelleTueMani2 ha i… - MondoTV241 : Ascolti TV di giovedì 20 gennaio 2022: Doc travolge la Coppa Italia, bene Harry Potter e Dritto e Rovescio… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti gennaio

tv giovedì 202022: access prime time e preserale L'Eredità sfonda il muro di 5 milioni di utenti, Amadeus, con I Soliti ignoti, si avvicina ai 6 milioni. Rai Uno: I soliti ignoti " ...giovedì 20: i dati auditel della partita e della seconda puntata di Doc con Luca Argentero Com'è andata inla serata di ieri, giovedì 202022? Ricordiamo che su Rai1 è ...Manfredonia (Foggia), 21/01/2022 – “Il 13 gennaio a firma di numerose Associazioni ... del megaimpianto Energas a Manfredonia” con la richiesta di essere ascoltati in merito all’incontro conclusivo su ...Qualcuno pensava che ci sarebbe stato un crollo negli ascolti di Doc-Nelle tue mani 2. Il motivo? Molti spettatori si erano detti stanchi del fatto che anche in una serie tv si parlasse di covid. E in ...