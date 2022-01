Amadeus, la porta con sé anche in prima serata: “Sarò la sua spalla” (Di venerdì 21 gennaio 2022) La moglie di Amadeus ha annunciato che presto sarà al fianco di suo marito durante le riprese di un programma in prima serata Cresce l’attesa generale intorno alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, quando siamo a poco più di una settimana dal via. La prima serata è in programma nella data del primo febbraio, con l’inizio della diretta televisiva prevista dopo la fine del TG 1 dell’ora di cena. Amadeus (Instagram)I nomi dei venti cantanti in gara sono stati resi noti già da qualche tempo. Quest’anno si sono presentati centinaia di artisti alle audizioni. Tra i tanti scartati ci sono anche alcuni cantanti illustri, a testimonianza dell’elevata concorrenza che ruota attorno alla prestigiosa kermesse canora. Come spiegato dallo stesso ... Leggi su topicnews (Di venerdì 21 gennaio 2022) La moglie diha annunciato che presto sarà al fianco di suo marito durante le riprese di un programma inCresce l’attesa generale intorno alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, quando siamo a poco più di una settimana dal via. Laè in programma nella data del primo febbraio, con l’inizio della diretta televisiva prevista dopo la fine del TG 1 dell’ora di cena.(Instagram)I nomi dei venti cantanti in gara sono stati resi noti già da qualche tempo. Quest’anno si sono presentati centinaia di artisti alle audizioni. Tra i tanti scartati ci sonoalcuni cantanti illustri, a testimonianza dell’elevata concorrenza che ruota attorno alla prestigiosa kermesse canora. Come spiegato dallo stesso ...

Advertising

LucaFerre4 : @GiusCandela Oramai è un programma che non porta più niente. Amadeus continua a batterlo anche con le repliche. Le stanno provando tutte - tusempreli : @GigiGx O qual buon vento, chi ti porta da queste parti? Comunque sei tu che non hai capito o ascoltato bene ciò ch… - PanzaMancio : Quest'anno credo che per Amadeus sarà più dura senza Fiorello che porta avanti la baracca?????? #sanremo2022 - _bwandering : Margherita vicario scartata da Amadeus ma la rappresentante di lista la porta comunque a Sanremo i miei diritti - marika_donne : RT @IlContiAndrea: #Amadeus “Sono felice di aver scelto per la conduzione di #PrimaFestival Roberta Capua, Paola Di Benedetto e Ciro Priell… -