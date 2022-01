“Alex e Delia sono una coppia poliamorosa”, parla il migliore amico Mirko Gancitano – VIDEO (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mirko Gancitano, migliore amico di Alex Belli, ospite in collegamento a Pomeriggio 5, ha parlato del rapporto d’amore tra l’attore di Centovetrine e Delia Duran, rivelando dei particolari interessanti. Il migliore amico di Alex Belli: “Lui e Delia Duran? coppia aperta!” Il loro amore non è mai stato tradizionale. Io difendo Alex e continuo a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 21 gennaio 2022)diBelli, ospite in collegamento a Pomeriggio 5, hato del rapporto d’amore tra l’attore di Centovetrine eDuran, rivelando dei particolari interessanti. IldiBelli: “Lui eDuran?aperta!” Il loro amore non è mai stato tradizionale. Io difendoe continuo a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

pomeriggio5 : 'Tra Alex e Delia non c'è mai stata una forma d'amore tradizionale' Le dichiarazioni CHOC di Mirko Gancitano ????… - GrandeFratello : Il triangolo più discusso della Casa si fa sempre più contorto: tra pochissimo Alex tornerà per affrontare le sue d… - GrandeFratello : Barù ha un’idea forte e netta sulla questione Alex, Delia e Soleil… #GFVIP - mariacr48632475 : RT @Esagerataxxx: Gate e branchi di ogni tipo, manipolazioni di Alex, accuse di bullismo e razzismo, cattiverie gratuite, clip contro, trad… - sienatorix : RT @sonoingenua_: Il migliore amico di Alex (Mirko) ha appena detto da Barbara che Delia e Alex sono una coppia aperta e non tradizionalist… -