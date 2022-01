Aggressioni a medici e infermieri, a Napoli un flash mob per dire basta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una foto del personale sanitario dell’ospedale Vecchio Pellegrini di spalle in segno di protesta per l’ultima aggressione avvenuta nel pronto soccorso della Pignasecca. Questa l’immagine simbolo del flash mob organizzato a Napoli, per dire no alla violenza in corsia. Si è tenuto questa mattina la protesta lampo degli operatori sanitari del Pronto soccorso del Vecchio Pellegrini. Una manifestazione simbolica, durata un minuto, dopo l’ultima aggressione avvenuta nel pronto soccorso della Pignasecca. I professionisti si sono radunati sulle scale del nosocomio partenopeo per manifestare il loro dissenso contro la numerose Aggressioni subite sia dai medici e dagli infermieri in corsia, sia sui mezzi di soccorso. Questa la foto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una foto del personale sanitario dell’ospedale Vecchio Pellegrini di spalle in segno di protesta per l’ultima aggressione avvenuta nel pronto soccorso della Pignasecca. Questa l’immagine simbolo delmob organizzato a, perno alla violenza in corsia. Si è tenuto questa mattina la protesta lampo degli operatori sanitari del Pronto soccorso del Vecchio Pellegrini. Una manifestazione simbolica, durata un minuto, dopo l’ultima aggressione avvenuta nel pronto soccorso della Pignasecca. I professionisti si sono radunati sulle scale del nosocomio partenopeo per manifestare il loro dissenso contro la numerosesubite sia daie dagliin corsia, sia sui mezzi di soccorso. Questa la foto ...

