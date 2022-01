Viareggio, 44enne si barrica in casa con il padre per evitare un tso: esplosi due colpi di arma da fuoco. Ecco l’irruzione dei Nocs – Video (Di giovedì 20 gennaio 2022) Due uomini barricati in casa. Due colpi di arma da fuoco esplosi, un vigile del fuoco ferito e un intervento dei Nocs per “sbloccare” la situazione, in tarda serata. È quanto avvenuto ieri a Torre del Lago, frazione di Viareggio, in provincia di Lucca. Protagonisti della vicenda un uomo di 44 anni, affetto da disturbi psichici, e il padre 90enne con cui viveva in casa ora arrestati per tentato omicidio e detenzione abusiva di armi. Ma andiamo con ordine. È circa l’ora di pranzo del 19 gennaio, quando una dottoressa con la polizia e i vigili del fuoco si presentano a casa dell’uomo per sottoporlo a un accertamento sanitario obbligatorio: il 44enne non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Due uominiti in. Duedida, un vigile delferito e un intervento deiper “sbloccare” la situazione, in tarda serata. È quanto avvenuto ieri a Torre del Lago, frazione di, in provincia di Lucca. Protagonisti della vicenda un uomo di 44 anni, affetto da disturbi psichici, e il90enne con cui viveva inora arrestati per tentato omicidio e detenzione abusiva di armi. Ma andiamo con ordine. È circa l’ora di pranzo del 19 gennaio, quando una dottoressa con la polizia e i vigili delsi presentano adell’uomo per sottoporlo a un accertamento sanitario obbligatorio: ilnon ...

