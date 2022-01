Un 31enne è finito agli arresti domiciliari per aver aggredito sessualmente una collega (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - È finito agli arresti domiciliari un 31enne, indagato dalla procura di Tivoli, per i reati di violenza sessuale e lesioni personali ai danni di una collega di lavoro, avvenuti a Guidonia Montecelio nella notte tra il 23 e il 24 dicembre scorso. Le indagini hanno permesso di accertare i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo, il quale dopo aver tentato delle avances, non corrisposte, nella nottata, al termine del lavoro, si era presentato "come una furia" sotto l'abitazione della ragazza. Risulta dall'ordinanza del Gip che, dopo aver afferrato e scaraventato fuori dall'autovettura la donna, nonostante le sue urla e la disperata resistenza, il 31enne l'ha aggredita sessualmente, provocandole con un ... Leggi su agi (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - Èun, indagato dalla procura di Tivoli, per i reati di violenza sessuale e lesioni personali ai danni di unadi lavoro, avvenuti a Guidonia Montecelio nella notte tra il 23 e il 24 dicembre scorso. Le indagini hanno permesso di accertare i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo, il quale dopotentato delle avances, non corrisposte, nella nottata, al termine del lavoro, si era presentato "come una furia" sotto l'abitazione della ragazza. Risulta dall'ordinanza del Gip che, dopoafferrato e scaraventato fuori dall'autovettura la donna, nonostante le sue urla e la disperata resistenza, ill'ha aggredita, provocandole con un ...

