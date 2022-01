Trapianti, fegato da donatore con il Covid a paziente positivo ma con 3 dosi di vaccino: “Nessun impedimento dal virus” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il fegato di un donatore positivo al Covid è stato trapiantato per la prima volta su un paziente positivo dopo la terza dose di vaccino. L’intervento, durato 7 ore, è stato eseguito all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, nonostante il Centro Nazionale permettesse solo il trapianto da donatore positivo a ricevente triplo vaccinato negativo al virus. Le condizioni del fegato del paziente hanno convinto i chirurghi a procedere. L’intervento è riuscito e il paziente, ancora positivo e curato con monoclonali, sta bene. “Lo sforzo multidisciplinare – commenta l’ospedale – ha dimostrando che il Covid non impedisce il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ildi unalè stato trapiantato per la prima volta su undopo la terza dose di. L’intervento, durato 7 ore, è stato eseguito all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, nonostante il Centro Nazionale permettesse solo il trapianto daa ricevente triplo vaccinato negativo al. Le condizioni deldelhanno convinto i chirurghi a procedere. L’intervento è riuscito e il, ancorae curato con monoclonali, sta bene. “Lo sforzo multidisciplinare – commenta l’ospedale – ha dimostrando che ilnon impedisce il ...

Advertising

AnnaritaNinni : RT @Ansa_Piemonte: Covid, trapianto fegato da positivo a positivo con 3/a dose. Primo caso alle Molinette di Torino, 'virus non ferma trapi… - Miti_Vigliero : RT @Ansa_Piemonte: Covid, trapianto fegato da positivo a positivo con 3/a dose. Primo caso alle Molinette di Torino, 'virus non ferma trapi… - DalilaBeatrice : L’operazione, eseguita presso l’ospedale Molinette di Torino, è stata non solo tecnicamente difficile, ma anche par… - Ansa_Piemonte : Covid, trapianto fegato da positivo a positivo con 3/a dose. Primo caso alle Molinette di Torino, 'virus non ferma… - Zipnews : 'Salizzoni racconta la grande storia dei trapianti di fegato a Torino' #zipnews -