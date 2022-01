Traffico Roma del 20-01-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione prime code sul raccordo in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina inevitabili le difficoltà di missione per chi proviene dalla diramazione disud con pile da Torre prontamente sul tratto Urbano della A24 verso la tangenziale a partire dal raccordo esportiamoci proprio in tangenziale dove ci sono file verso lo stadio Olimpico tra via Salaria e via dei Campi Sportivi con le poi la Flaminia in direzione del centro tra il raccordo è via dei Due Ponti prudenza per due incidenti segnalati dalla polizia locale il primo in via Crescenzio all’altezza di via Cancellieri l’altro in via Scintu in prossimità di viale Vigna per il superamento dei limiti delle polveri sottili nell’aria anche oggi stop ai veicoli più inquinanti nella fascia verde dalle 730 alle 20:30 dettagli di queste e di altre notizie sul sito ...