Stupro Capodanno a Roma, gli aggressori ai genitori: «Se semo divertiti, prima vai a una festa e poi denunci? Sei proprio infame» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Senza forze, la mente confusa, i ricordi annebbiati. E gli abusi, il corpo pieno di lividi, il sangue sui vestiti. «Non riuscivo a camminare, fissavo i muri, ho bevuto e fumato, non so se... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 20 gennaio 2022) Senza forze, la mente confusa, i ricordi annebbiati. E gli abusi, il corpo pieno di lividi, il sangue sui vestiti. «Non riuscivo a camminare, fissavo i muri, ho bevuto e fumato, non so se...

