Senza Super Green pass niente cure al Galeazzi, la replica di Pregliasco: "Rinviamo gli interventi non urgenti" (Di giovedì 20 gennaio 2022) 'Siamo in affanno e pertanto stiamo curando tutti i soggetti che si rivolgono a noi con esigenze urgenti o non procrastinabili , Senza fare distinzioni tra vaccinati e non vaccinati'. Così, a ' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 gennaio 2022) 'Siamo in affanno e pertanto stiamo curando tutti i soggetti che si rivolgono a noi con esigenzeo non procrastinabili ,fare distinzioni tra vaccinati e non vaccinati'. Così, a ' ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Pregliasco: 'Al Galeazzi slittano interventi non urgenti senza Super pass' #ANSA - Corriere : L’hotel Danieli, uno dei più famosi hotel di lusso di Venezia, ha rifiutato l’accesso alle stanze all’attore John M… - MediasetTgcom24 : Milano, al Galeazzi slittano gli interventi non urgenti senza Super Green pass #Covid - pacilli_matteo : RT @Silvy6701: @FmMosca La mia amica brasiliana vaccinata voleva venire in Italia, le ho detto che senza super GP (che lei ovviamente non h… - Maria__1993 : @ilmessaggeroit Ma se ne vada a... Sbagliano tutti tranne l'Italia dittatoriale, vero? La Gran Bretagna senza restr… -